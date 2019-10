MILAN LECCE PIOLI CONFERENZA / Alla vigilia del suo esordio sulla panchina del Milan, che domani sfiderà il Lecce, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa analizzando la gara e il momento della squadra rossonera. Ecco le sue dichiarazioni: "La cosa più importante sarà la prestazione e dovremo dimostrare di avere idee chiare e giusto atteggiamento dopo questa prima parte di lavoro insieme”.

FRETTA - "Non abbiamo tempo e dobbiamo sfruttare ogni istante. Ho portato il mio metodo di lavoro che è molto attento ai particolari e facciamo di tutto per far esprimere al massimo la squadra”

AMBIENTE - "Mi ha stupito l’ambiente di Milanello e mi sento qui da tanto perché c’è gente col Milan nel cuore. La squadra spero mi stupisca domani sera. Ho bisogno di vederla sul campo per capire dove intervenire, ma già in allenamento ho visto cose buone. La prossima sosta sarà già un punto di riferimento”.

PIATEK - “Ho sempre fatto colloqui individuali.

A Piatek ho detto che ho grande fiducia e che se siamo al Milan è perché abbiamo dei valori da tirare fuori”.

FORMAZIONE - "Oggi dirò alla squadra la formazione, faccio uno strappo alla regola perché abbiamo bisogno di lavorare anche domattina".

RITIRO - "Niente ritiro? Per responsabilizzare i giocatori, i ritiri non sono più come quelli di una volta. Saremo insieme da domani mattina e ci concentreremo per la gara".

GIAMPAOLO - "A nessun giocatore ho chiesto cose sulla precedente gestione. Sarà la prestazione di domani a determinare il mio lavoro futuro. Anche io capirò qualcosa in più".

CARRIERA - "Mi sento un tecnico e una persona preparata per essere a questi livelli, ho approfittato di tutte le situazioni per cercare di portare a casa qualcosa e soprattutto dalle negatività ho preso dei miglioramenti".

DIRIGENZA - "Con Boban e Maldini assoluto confronto, con loro anche Massara ed è determinante la competenza, la condivisione e il rispetto dei ruoli. Qui il livello è alto".

LEAO - "Più attaccante centrale che attaccante esterno".

REBIC - "Non guarderò la carta d’identità e se sono nuovi o meno i giocatori, sceglierò la formazione giusta per il Milan. Rebic l’ho già allenato, è cresciuto, l’ho visto meglio, è uno che strappa e ci darà una grossa mano. Ho trovato uno spogliatoio attento e curioso".

