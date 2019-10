Calciomercato Juventus e Inter, l’ammissione del Barcellona su Rakitic

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER RAKITIC / Nonostante la sua famiglia, a quanto pare, non gradirebbe un trasferimento in Inghilterra, il Manchester United non ha alcuna intenzione di mollare la presa per Ivan Rakitic.

La dirigenza del Barcellona, ai microfoni di 'Mundo Deportivo', ha smentito negoziazioni in corso ma, contestualmente, ha però confermato il serio interesse dei Red Devils sia per il centrocampista che per Ousmane Dembélé. Come svelato da 'Calciomercato.it', i catalani potrebbero lasciar partire il croato a gennaio s e la sua situazione nelle gerarchie di Valverde dovrebbe restare quella attuale, con un ruolo da comprimario e pochissimo spazio. Inter e Juventus, vigili sulla sua situazione, dovranno ancora fare i conti con gli inglesi.

