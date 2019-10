SAMPDORIA ROMA FONSECA CONVOCATI / Buone notizie per la Roma in vista della prossima sfida di Serie A contro la Sampdoria. Fonseca ha diramato l'elenco dei convocati per la gara di 'Marassi' tra i quali spicca il ritorno di Diego Perotti dopo il lungo infortunio.

Con lui presente anche Edinnonostante il colpo al volto subito prima della sosta. Ecco la squadra completa:

Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola

Centrocampisti: Cristante, Perotti, Veretout, Zaniolo, Pastore

Attaccanti: Dzeko, Kalinic, Antonucci, Kluivert