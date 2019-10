Juventus, Sancho punito: il Borussia lo mette fuori squadra!

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO / Punizione severa per il talento del Borussia Dortmund Jadon Sancho, uno degli obiettivi della Juventus per il prossimo calciomercato. Secondo quanto riportato da 'Kicker', il 19enne è stato messo fuori squadra dal club tedesco per essere rientrato in ritardo dagli impegni con la Nazionale inglese, contro Repubblica Ceca e Bulgaria.

L'attaccante, quindi, non parteciperà alla sfida contro ilNon è la prima volta che Sancho subisce un provvedimento simile: nella stagione 2017/18 fu escluso dalla squadra Under-23, sempre per "diversi ritardi" nel presentarsi agli allenamenti. Non dovrebbe essere in dubbio, invece, la sua presenza per la sfida all'Inter in Champions League.

