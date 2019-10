BRESCIA FIORENTINA MONTELLA CHIESA PEDRO / La Fiorentina chiuderà l'ottava giornata di Serie A nel posticipo del lunedì sera contro il Brescia. Sfida ostica che Vincenzo Montella ha presentato oggi in conferenza stampa: "Sarà una partita intensa, a loro può aver giovato non aver giocato l’ultimo turno ed essere riposati. Chiesa sta bene, si sta allenando, forse non è libero al 100% ma domani avrò qualche certezza in più. Ribery? E’ un giocatore che va per i 37, fargli fare tutta la fascia è più dispendioso. In questa posizione si diverte, mi auguro che possa giocare sui suoi livelli. Pedro? Come minutaggio in nazionale ha giocato poco. Lo stiamo gestendo per farlo crescere di condizione e avvicinarlo ai ritmi del campionato italiano, diversi da quelli brasiliani.

Probabilmente domani lo convocherò perché voglio che stia col gruppo ma lavorerà ancora a parte per crescere fisicamente".

RINNOVO - "Venuti merita il rinnovo. E' un calciatore che ha forte identità e farà parte del futuro della Fiorentina. Siamo la prima squadra in Europa con giocatori del settore giovanile. Ci puntiamo molto perché con la loro identità potranno fare la differenza".

BALOTELLI - "Penso che possa essere più decisivo uno come Balotelli visto che è un attaccante. Speriamo gli venga la febbre".

CHIESA - "Io non ho mai scommesso nella mia vita e non lo voglio fare nemmeno ora. Siamo tutti felici che sia rimasto e anche lui è felice. Lui stesso sa e vede che per fare l'ultimo step deve giocare con continuità e questo è un grosso vantaggio per lui. Non se lo sta chiedendo perché ci sono 7 mesi da qui all'estate e deve pensare di migliorarsi e se fossi suo fratello questo gli direi, di impegnarsi e di lavorare per migliorare giorno dopo giorno".