CALCIOMERCATO NAPOLI IBRAHIMOVIC /Zlatan Ibrahimovic vuole tornare in Serie A. E, ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', ha anche annunciato il nome del club che più lo intriga: il Napoli. Lo svedese si sente "ancora un ragazzino" e lancia un appello a De Laurentiis: "Una squadra che stuzzica? Ho apprezzato l'ultimo documentario su Maradona, nessuno è come lui.

Vedendo l'amore di quella città mi verrebbe quasi voglia di provare un'esperienza al Napoli: sarebbe fantastico replicare ciò che fece Diego".

Ibra, ovviamente, sa che l'affare non sarebbe semplice. Ma da gennaio sarà libero: "Non sto dicendo che andrò là, la decisione dipenderà da vari aspetti, ma è una piazza che crea entusiasmo, con me il San Paolo sarebbe piano ogni domenica. E poi c'è Ancelotti, un grande". Un sogno realizzabile, per i partenopei, proprio grazie al rapporto straordinario tra l'attaccante e il mister, e a quello ormai costante tra il patron e Mino Raiola. Il tormentone è servito...

