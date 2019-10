INTER SENSI INFORTUNIO / Dopo gli infortuni rimediati durante la sosta delle nazionali da Sanchez e D'Ambrosio, Antonio Conte ha perso anche Stefano Sensi. L'ex centrocampista del Sassuolo si è infatti fermato in allenamento e sarà costretto a saltare le prossime uscite dei nerazzurri.

Secondo quanto sottolineato da 'Tuttosport' il regista di Conte dovrebbe rimanere ai box nella sfida di domani contro la sua ex squadra ma anche in Champions contro il Borussia Dortmund. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Lo staff medico dell'Inter punta a riportarlo in campo tra le sfide contro Parma e Brescia.