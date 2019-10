p>CALCIOMERCATO JUVENTUS MEUNIER / Fabio, in una recente intervista, ha dichiarato che la Juventus non interverrà sul mercato in vista della finestra invernale ma non è da escludere un rinforzo sulle corsie esterne di difesa. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Uno dei nomi accostati alla 'Vecchia Signora' con frequenza è quello di Thomas Meunier, terzino belga in scadenza di contratto con il PSG. Il classe 1991 ha parlato del suo futuro ai microfoni de 'La Dernière Heure': ''Non sono in conflitto con il club, sto parlando con la dirigenza e sto cercando di arrivare ad un accordo sul prolungamento. In un altro club o qui, non cambierà nulla dal punto di vista economico. Sarà solo una questione di feeling".