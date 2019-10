CALCIOMERCATO JUVENTUS / Per aumentare la competitività in Europa ed espandare ancora di più il brand Juventus in giro per il mondo, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' la dirigenza bianconera starebbe pensando di mettere a segno un altro grande colpo in vista della prossima finestra estiva di mercato nel 2020. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Un colpo alla Cristiano Ronaldo, un giocatore che sia in grado di spostare gli equilibri dentro e fuori dal campo.

Un colpo allaper intenderci. Ma non solo: Fabio Paratici continua a monitare con grande attenzione soprattutto la Premier League con diverse stelle da tempo finite sui taccuini degli osservatori della 'Vecchia Signora'. Senza dimenticare i giovaniche hanno già fatto vedere grandi cose con PSV e Salisburgo. Ma in casa Juventus si pensa già al dopo Cristiano Ronaldo e per sostituirlo è necessario pensare in grande. Ecco perché i nomi di Mbappé, Neymar e Pogba sono quelli che riscaldano di più le fantasie della dirigenza della Juventus e alimentano i sogni dei tifosi bianconeri.