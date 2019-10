CALCIOMERCATO ALLEGRI EVERTON / La Premier League chiama Massimiliano Allegri, ma non ci sono solo ManchesterUnited e Tottenham, che pure continuano a corteggiarlo in vista di un ribaltone in panchina che nessuno si sente di escludere.

Dall'Inghilterra arriva nelle ultime ora una nuova indiscrezione secondo cui anche l'sarebbe in corsa per il tecnico che, dopo la Juventus, è attratto dalla possibilità di allenare in Inghilterra e nei giorni scorsi aveva infiammato i tabloid d'Oltremanica rispondendo così alle voci sullo United: "Non parlo ancora abbastanza bene l'inglese, ma sto imparando". Ultime di mercato: clicca qui

Intervenendo al podcast di calciomercato di 'Reach PLC', il giornalista esperto di comunicazione e mercato Ian McGarry ha spiegato che la panchina di Marco Silva è fortemente in bilico e "un agente molto conosciuto ha contattato i rappresentanti di Allegri negli ultimi sette giorni per capire se il tecnico potesse essere potenzialmente interessato ad ereditare la panchina di Marco Silva in caso di esonero. Questo è un processo normale nel calcio e non possiamo confermare se l'input sia arrivato dall'Everton o meno, sono cose che succedono spesso" ha spiegato. Fatto sta che la notizia ha in breve tempo fatto il giro dei tabloid britannici, con il 'Daily Star' in particolare che ha definito l'opzione "non impossibile".