SAMPDORIA ROMA FONSECA / Paulo Fonseca come di consueto si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti alla vigilia del match in programma domani al Marassi tra Sampdoria e Roma: il tecnico portoghese non siederà in panchina dopo il cartellino rosso rimediato contro il Cagliari nell'ultimo turno. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Ecco le sue parole: "Sarà un match difficile, la Roma ha solo vinto due trasferte nelle ultime dieci a Genova e questo dimostra quanto sia complicata la partita di domani. I nostri avversari hanno cambiato tecnico ed è anche atteso maltempo''.

Il recupero di Dzeko: "Io non penso mai ad una convocazione simbolica. Se sta bene, verrà convocato e viene con noi altrimenti no. Da due giorni ha iniziato ad allenarsi con la maschera insieme alla squadra. E' chiaro che le condizioni non sono quelle ideali.

Al termine della rifinitura valuteremo il da farsi e se potremo contare su di lui''.

Gli altri casi dubbi: ''Perotti si è allenato con noi dalla scorsa settimana e viaggerà con noi. Anche Florenzi si è allenato normalmente ed è disponibile".

La crescita di Pastore: "Si è pronto. Si è allenato bene, è motivato e sta crescendo giorno dopo giorno. E' a disposizione per giocare se lo riterrò opportuno".

Il cartellino rosso e la squalifica: ''E' ormai una questione chiusa per me. C'è stata una sanzione e una squalifica che sconterò. Ho la massima fiducia in Nuno Campos con il quale lavoro dall'inizio della mia carriera. Con lui non c'è neanche bisogno di parlarci".

Le polemiche su Under: ''Leggevo questa mattina che calcio e politica non devono dormire nello stesso letto. Condivido a pieno questa frase: sono due cose separate che non devono entrare nella stessa casa".

L'analisi dell'avversario: ''Ranieri è un grande allenatore ed esperto e prima di tutto cercherà di dare stabilità difensiva alla squadra. Sarà sicuramente una gara complicata contro una squadra compatta ma noi avremo l'iniziativa".