CALCIOMERCATO INTER VIDAL MATIC / In vista della finestra invernale di calciomercato la priorità della dirigenza dell'Inter rimane sempre quella di regalare ad Antonio Conte un nuovo rinforza a centrocampo.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' il sogno numero uno in casa nerazzurra rimane sempre Arturo. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Dopo averlo elogiato in una recente intervista, Vidal sarebbe felice di tornare a lavorare con Conte dopo la parentesi vincente condivisa alla Juventus. Operazione che rimane però difficile anche se l’Inter a gennaio potrà contare su un tesoretto grazie alla cessione di Gabigol.

L'alternativa numero uno rimane Nemanja Matic, in rottura con il Manchester United: il centrocampista serbo ha un contratto in scadenza a giugno ma, come Darmian, il club ha la possibilità di rinnovargli il contratto unilateralmente.