IBRAHIMOVIC MILAN JUVENTUS / Dopo aver aperto le porte ad un clamoroso ritorno in Serie A, Zlatan Ibrahimovic ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' analizza anche l'attuale momento di crisi che sta attraversando il suo ex Milan.

Ecco le sue parole: ''Un disastro: tante parole, pochi fatti. Questo non è il club del quale tutti si sono innamorati, in Italia e nel mondo. Forse oggi c’è gente sbagliata che dovrebbe stare da altre parti. Maldini? Non ho il materiale per parlare del dirigente, mentre il calciatore è uno dei miei preferiti. Il suo è un compito complicato e delicato: far bene con risorse limitate è un’impresa''.

La Juventus di Maurizio Sarri: ''In Italia rimane la favorita anche se l'Inter è in crescita. Al Napoli serve qualcosa di più, le altre sono indietro. Champions? Competizione particolare.

Si può vincere o meno indipendentemente dal potenziale, che non sempre porta al risultato. Prendete il Psg: squadra fortissima, superiore a tante, che in Europa arranca''.

Il rapporto con Mourinho: ''Era e resterà per sempre lo 'Special One' Lo sento tuttora, ha avuto un impatto incredibile sulla mia carriera. E vorrei che fosse già su una panchina: la prossima avventura sarà vincente, sicuro''.

Messi e Ronaldo: ''Nutro profonda stima per Cristiano. Lavora duramente e ha giocato ovunque, anche se in Italia è diverso: non mi sorprende che stia segnando meno rispetto al passato. Su Leo, che aggiungere: ha un talento unico ed è a casa. Per me non cambierà mai squadra''.

L'addio all'Inter nel 2009 e la Champions sfumata: ''So che vuole arrivare al Triplete... Tutti vorrebbero vincere la Champions, sarei uno stupido se pensassi il contrario: a me manca e sarebbe stato un premio prestigioso in più da aggiungere alla bacheca, ma in quel momento avevo bisogno di altro. E pensavo che il Barça fosse la scelta migliore: l’errore fu snaturarmi per cercare di diventare come loro. Non ho rimpianti, solo questo''.