Calciomercato Milan, ultimatum a Suso

CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Anche Stefano Pioli riparte da Suso, ma lo spagnolo ha il posto tutt'altro che garantito nel nuovo Milan che sta nascendo e si gioca anche il futuro. Secondo 'Tuttosport' il tecnico rossonero ha intenzione di rilanciare lo spagnolo alto a destra nel suo 4-3-3 e si aspetta che sia uno degli uomini decisivi del suo Milan fin da subito.

Arrivato quasi a zero, l'ex Liverpool in caso di cessione garantirebbe una grande plusvalenza di cui il club ha fortemente bisogno per questo, scrive il quotidiano torinese, sarebbe giunto ad una sorta di ultima spiaggia: o fa un salto di qualità imponendosi ad alti livelli oppure Suso, 26 anni a novembre, sarà messo sul mercato, magari già a gennaio nonostante le smentite fatte filtrare dalla società.per tutti gli aggiornamenti di mercato.