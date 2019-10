p>CALCIOMERCATO ROMA KOLAROV / Domani contro laAleksandartaglierà il traguardo delle 100 presenze con la: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la dirigenza giallorossa è al lavoro per cercare di rinnovare il contratto del laterale serbo in scadenza il prossimo giugno. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

La storia d'amore tra la Roma e Kolarov potrebbe durare ancora per un po': si sta infatti ragionando sull’offerta di prolungamento fino al 2021 o anche 2022, per poi coinvolgere il giocatore anche in società.