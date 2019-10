CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA JUVENTUS / A gennaio, ha fatto trapelare la società, non ci saranno cessioni di pezzi pregiati in rosa. La necessità da parte del Milan di mettere a bilancio plusvalenze importanti e dunque di cedere qualcuno degli elementi di spicco in rosa, però, rimane evidente alla luce del rosso da 146 milioni di euro emerso dall'ultimo bilancio.

Se non sarà nella finestra invernale, dunque, al più tardi all'inizio della prossima estate un sacrificio sarà necessario e secondo il 'Corriere dello Sport' l'uomo giusto individuato dalla società è Gigi

La priorità in questa fase è il rinnovo dell'attuale contratto in scadenza nel 2021. Entro gennaio servirà un nuovo accordo che faccia felici tutti quanti per non rischiare di avvicinarsi pericolosamente alla fine dell'attuale vincolo. Donnarumma vorrebbe rimanere e sarebbe anche disposto ad accettare un ridimensionamento dell'ingaggio che nell'operazione orchestrata dall'agente Mino Raiola non è invece previsto. Prevedibile, scrive il quotidiano romano, che si possa arrivare ad un'intesa con prolungamento fino al 2023 ed un incentivo del suo stipendio netto annuo per garantirgli una base più solida in sede di trattativa con un altro club, che potrebbe essere il Paris Saint-Germain ma occhio soprattutto alla Juventus: la dirigenza bianconera resta sempre in allerta e potrebbe garantire contropartite tecniche molto interessanti per il Milan. Premier League e Liga sono comunque altre ipotesi da non escludere.