CALCIOMERCATO INTER GABIGOL / Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport',hanno già trovato l'accordo per la cessione definitiva di: la cifra che il club brasiliano verserà nelle casse delle dirigenza nerazzurra sarà di 18 milioni di euro con l'Inter che si assicurerà inoltre anche una percentuale sulla rivendita che oscilla tra il 20 e il 25%.

Così la 'Beneamata' potrebbe raggiungere un'importante plusvalenza da 6 milioni di euro e mettere in cassa le risorse per pensare ad eventuali interventi sul mercato di gennaio. Cosa manca? L'accordo tra il giocatore e il club sul nuovo contratto: Gabigol al momento guadagna 3 milioni di euro netti ma ne chiede almeno 5 dopo i 19 gol siglati in altrettante partite che lo stanno incoronando al primo posto della classifica marcatori del Brasilerao.