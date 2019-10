CALCIOMERCATO INTER IBRAHIMOVIC / Ha da appena compiuto 38 anni, il contratto che lo lega ai L.A. Galaxy scade il 31 dicembre ma Zlatan Ibrahimović, attaccante svedese ex Inter, Milan e Juventus, ha ancora voglia di essere protagonista nel panorama mondiale ed è alla ricerca di una nuova avventura da cui ripartire. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile ritorno in Serie A e Ibra, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', non chiude a questo possibile scenario: ''Ho 38 anni e l'entusiasmo di un ragazzino, con la stessa voglia di vincere: questo per me è tutto. Il contratto scade a dicembre, ma non ci penso: valuterò con calma insieme alla mia famiglia. Ritirarmi? Vediamo. Per continuare, come dico io, devo trovare un qualcosa di particolare che possa tenere vivo il fuoco che ho dentro.

L'Italia sapete essere la mia seconda casa, ho vissuto momenti indimenticabili e ascolterò tutte le proposte''.

Il Bologna dell'amico Sinisa: ''Se scegliessi Bologna sarebbe solo per lui. L'ho sentito qualche giorno fa e mi ha detto: 'Zlatan, qui gli altri correrebbero solo per te, tu stai davanti e mettila dentro'. Lo ringrazio ma credo sia difficile che possa accadere, se cambio idea lo chiamo subito''.

Ibra strizza l'occhio al Napoli: ''Vedendo l'amore della città mi verrebbe quasi la voglia di provare un'esperienza al Napoli: sarebbe fantastico replicare ciò che ha fatto Maradona. Non sto dicendo che andrò lì, ma questa è una piazza che entra entusiasmo e con me il San Paolo sarebbe pieno ogni domenica. E poi c'è Ancelotti, un grande''.

L'Inter di Conte: ''Non lo conosco personalmente, ma tutti dicono dia il 500% ogni giorno. In questo siamo uguali, ci saremmo trovati bene insieme: entrambi crediam nel sacrificio, l'unica strada per il successo. L'Inter ha fatto un super colpo''.