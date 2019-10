CALCIOMERCATO FIORENTINA TONALI PRADE’ / Il talento di Sandro Tonali sembra ormai esploso: il centrocampista del Brescia, classe 2000, è finito nel mirino di praticamente tutte le big di Serie A.

Il giocatore è stato accostato anche alla Fiorentina, ma il direttore sportivoha frenato gli entusiasmi nel corso di un'intervista ai microfoni del TGR Toscana: "Un tentativo a gennaio per Tonali? No, non ci proveremo. Durante il mercato invernale ci concentreremo sulle cessioni. E poi, perchè il Brescia dovrebbe cederlo a stagione in corso?".

