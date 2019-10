JUVENTUS MATUIDI SARRI / Da possibile partente a colonna della nuova Juventus targata Maurizio Sarri. Blaise Matuidi si è distinto in questo avvio di stagione come una pedina indispensabile nello scacchiere del tecnico campano. Sembrano passati secoli dall'ultimo mercato estivo, quando si rincorrevano le voci su un possibile addio alla 'Vecchia Signora' del centrocampista francese.

Ma sono bastati pochi allenamenti per convincere Sarri a blindarlo in bianconero, con un rinnovo all'orizzonte a sottolineare l'importanza dell'ex PSG nel progetto dei campioni d'Italia. La Juve potrebbe esercitare un'opzione nel contratto di Matuidi sul prolungamento automatico del 32enne mediano, in scadenza attualmente il prossimo giugno.

A spingere per la firma del campione del mondo è anche Sarri, che rinnova la propria stima nei confronti del numero 14 nella conferenza stampa pre-Bologna: "Non avevo nessuna preclusione. È uno che si adatta a tutte le tipologie di gioco. Ha numeri e doti fisiche straordinarie: capisce le situazioni ed è pronto a mettersi a disposizione della squadra. Per un allenatore è importante perché ti da solidità e equilibrio". Sarri sponsor di Matuidi, per un rinnovo che potrebbe concretizzarsi molto presto in casa bianconera.