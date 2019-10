Liga, il Granada sogna: è secondo a un punto dal Real Madrid

GRANADA LIGA SECONDO / Il Granada ha battuto stasera l'Osasuna grazie ad una rete di Domingos Duarte. Sarebbe il caso, sulla carta, di parlare di scontro diretto per la salvezza andato a segno per gli uomini di Diego Martinez, ma in realtà la società andalusa viaggia a ritmo Champions.

Con questo trionfo, infatti, l'ex club di Pozzo raggiunge il secondo posto a quota 17 punti, solo uno in meno rispetto al Real Madrid, uno in più del Barça e due in più dell'Atletico. In questo weekend le big della Liga possono ristabilire le distanze, ma i granadini si candidano sempre con più forza ad essere la sorpresa di questa stagione nel campionato spagnolo.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!