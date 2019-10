Inter, Icardi continua a segnare col PSG: terzo gol in tre gare

INTER ICARDI PSG / Ancora una vittoria per il PSG, che mantiene salda la testa della classifica con 24 punti raccolti in 10 giornate. Stavolta a cadere è stato il Nizza, che ha incassato a casa sua un sonoro 4-1. Serata ottima per Angel Di Maria, che ha segnato una doppietta, e per Mauro Icardi, che ha servito al suo connazionale l'assist dello 0-1 e ha poi firmato la sua terza segnatura stagionale.

Maurito conferma il suo gran momento e ha timbrato il cartellino nelle ultime tre sfide ufficiali giocate , controin Champions,e, appunto,in Ligue1. L'altra rete del match di questa sera è stata messa a segno da Mbappé, rientrato dall'infortunio, che ha anche servito all'ex interista il pallone del suo gol.

