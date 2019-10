Juventus, 'assist' da Allegri: Mandzukic vicino al Manchester United

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / Il Manchester United sembra ormai convinto: a gennaio dovrà mettere a segno il colpo Mario Mandzukic. Non ne ha dubbi 'The Sun', secondo il quale il croato rappresenta "esattamente il tipo di attaccante esperto e intelligente che è mancato in questa stagione". La situazione della punta, ormai fuori rosa alla Juventus, sembra perfetta per concludere l'operazione e gli inglesi non hanno dubbi sul buon esito della trattativa.

Secondo la testata d'Oltremanica avrebbero fatto breccia nella dirigenza 'Red Devils' anche le dichiarazioni di, che sul calciatore ha affermato: "Lui è l'esempio di giocatore speciale, mi ha dato modo di utilizzarlo in vari ruoli e lo considero uno dei miei più grandi successi". Con l'addio di Lukaku e il prestito di Sanchez, Mandzukic sembra l'acquisto ideale per il club di, che ci aveva provato già in estate. Il matrimonio, a quanto pare, è stato solo rimandato...

