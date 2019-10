BAYER LEVERKUSEN RINNOVO BAUMGARTLINGER / Il Bayer Leverkusen conferma una delle sue colonne. Il club tedesco ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Julian Baumgartlinger fino al giugno 2021.

Il capitano delle 'Aspirine' ha allungato di un altro anno il precedente accordo, in scadenza al termine della stagione in corso. Il 31enne centrocampista della nazionale austriaca, uno dei pochi a salvarsi nella sconfitta per 3-0 in Champions League in casa della, indossa la maglia del Bayer dall'estate 2016.