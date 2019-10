Milan, Elliott vende il club? La società fa chiarezza e rilancia

MILAN ELLIOTT SAN SIRO / Il fondo Elliott non molla il Milan: la dirigenza rossonera, interrogata da 'Affariitaliani.it' sulla questione stadio, ha annunciato che resterà al timone del club anche se dovesse arrivare l'ok per la costruzione per l'impianto. "Vendere? Assolutamente no", è stata la secca risposta.

e Milan, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', valutano unicamente "l'opzione di realizzare un nuovo impianto a San Siro. Non esiste un altro progetto altrove ". Soltanto se il progetto attuale venisse bocciato dal Comune, quindi, si procederebbe a cercare alternative, "fermo restando l'esigenza di dotarsi di uno stadio in linea con quelli dei top club. Status quo e ristrutturazione non sono strade percorribili".

