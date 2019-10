CALCIOMERCATO MILAN RAFAEL LEAO BARCELLONA / Il Barcellona è ancora a caccia di un calciatore che nel prossimo futuro possa sostituire o quanto meno alternarsi al meglio con Luis Suarez. Roberto Firmino non è l'unico attaccante sulla lista dei blaugrana che mantengono gli occhi puntati anche in Serie A.

Secondo quanto sottolineato da 'Fichajes.net' il favorito sarebbe il milanista Rafael Leao, giovane bomber portoghese che dopo un inizio in sordina si è rivelato di fatto l'unica nota lieta del complicato avvio di stagione dei rossoneri. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo la testata iberica Leao sarebbe tra i preferiti di Eric Abidal che lo ha anche spesso seguito da vicino. Dopo una grande stagione con la maglia del Lille il portoghese classe 1999 si è guadagnato la chiamata del Milan ed ora a suon di prestazioni in ascesa sembra anche aver conquistato l'ambiente rossonero. Primi sprazzi di talento che hanno attirato, e non poco, anche le mire del Barcellona disposto a dargli le chiavi dell'attacco come sostituto di Suarez.