CHELSEA LAMPARD DESCHAMPS KANTE / Guai muscolari per il mediano del Chelsea N'Golo Kante, uscito malconcio dalla sosta per le nazionali.

Un infortunio che non è andato giù al tecnico dei 'Blues', Frank, che in conferenza stampa non le ha mandate a dire a: "L'infortunio di Kanté non era una cosa da ridere, lo avevamo comunicato prima dell'ultima pausa internazionale che non stava bene e che non poteva andare. Dobbiamo pensare a ciò che è meglio per il giocatore, ecco come dovrebbero funzionare le cose. N’Golo non è in forma, ha avuto un piccolo problema all’inguine nel warm-up della prima partita internazionale per la Francia. Poi ha fatto un test il giorno prima della seconda partita, ma era chiaro che non poteva giocare”.