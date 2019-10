BOLOGNA MIHAJLOVIC ORSOLINI / Al rientro dalla sosta il Bologna di Sinisa Mihajlovic sarà di scena a Torino contro la Juventus.

Ai microfoni di 'Dazn' ha parlato l'esterno felsineo Riccardoche ha sottolineato la costante presenza dell'allenatore serbo: "Il mister è uno che si fa sentire anche se non è presente, con le videochiamate certe volte ci fa degli shampoo (ride, ndr) parecchio parecchio grandi. Comunque lui è sempre con noi: non ci molla, segue gli allenamenti in diretta. Abbiamo fatto installare delle telecamere con cui lui può seguire gli allenamenti in diretta e correggerci in tempo reale: questa penso sia una cosa importante. Quando dicevo che non ci abbandona mai è proprio per quello: anche se non c'è fisicamente, c'è virtualmente".