CALCIOMERCATO MILAN BERTOLACCI SAMPDORIA / Andrea Bertolacci ricomincia a 28 anni dalla Sampdoria. Dopo 10 giorni di lavoro, il centrocampista arrivato tra i blucerchiati come svincolato ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Secolo XIX. Il calciatore ha parlato del possibile approdo a Genova di Gattuso, sfiorato prima dell'accordo con Ranieri: "Sapevo prima di firmare che avrei potuto trovare Gattuso ma non avrei avuto nessun problema. Anzi, magari qui avrei giocato sempre.

Con lui ho un buon rapporto, ci siamo sempre parlati chiari ed era stato lui a volermi al Milan".

Bertolacci, infatti, ha svelato che il suo mancato utilizzo nell'ultimo anno in rossonero fu imposto dalla società e non dall'ex tecnico milanista: "Andavo a scadenza di contratto, è stata più una scelta della società, con Gattuso ne ho parlato e ho capito che non era opera sua. Io peraltro mi sono allenato tutto l’anno col sorriso, non ho mai remato contro".

