Calciomercato, Viviano esprime la sua preferenza per il futuro

CALCIOMERCATO VIVIANO FUTURO/ Intervistato ai microfoni di 'ViolaNews.com', Emiliano Viviano, portiere ex Fiorentina e Sampdoria, ha parlato del suo futuro: "Ho voglia di tornare e sono determinato per questo.

Sto bene e mi sto allenando con la Primavera della, al momento non ci sono contatti, ma ci stiamo lavorando. Preferirei giocare in Italia,non escludo nulla. Le ultime offerte concrete che sono arrivate risalgono a quest'estate, non posso però dire le squadre, comunque non mi convincevano totalmente". Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!