CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN MANCHESTER UNITED / Fuori dalla lista Champions, appena tre apparizioni in stagione per un totale di 78 minuti: Emre Can si aspettava certamente un trattamento diverso dalla Juventus e nelle ultime settimane non ha mancato di far sentire il suo disappunto. Una situazione che a gennaio potrebbe portare ad una separazione: dall'Inghilterra giungono conferme sull'interesse del Manchester United con 'skysports.com' che racconta come il club possa presentare un'offerta alla riapertura del calciomercato per il tedesco.

La Juventus per Emre Can chiede 40 milioni di euro ma, riferisce sempre il portale britannico, occorre vedere come lo United arriverà a gennaio considerato che al momento le principali priorità del club sono in altri reparti. Le ultimissime sul mercato Juve: CLICCA QUI

Come raccontato da Calciomercato.it, un eventuale approdo di Allegri sulla panchina del Manchester favorirebbe l'interesse inglese per Emre Can oltre che per Mandzukic. Una doppia operazione che potrebbe chiudersi già a gennaio, garantendo al club bianconero un tesoretto importante da spendere.