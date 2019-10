CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER UNITED MANDZUKIC DEMBELE / In estate il Manchester United ha salutato sia Lukaku che Sanchez, entrambi approdati all'Inter di Conte. Una doppia cessione che ha notevolmente depotenziato l'attacco di Solskjaer che si ritrova con poche alternative. Proprio per questo da tempo i 'Red Devils' pensano anche a Mario Mandzukic.

Secondo quanto sottolineato dal britannico 'Express' il croato non sarebbe però l'unico nome sulla lista degli inglesi. Le ultimissime sul mercato della Juventus: CLICCA QUI

L'alternativa porta il nome di Moussa Dembele, giovane attaccante del Lione che sta facendo molto bene in Ligue 1. Il bomber francese è in stato di grazia e vista anche la giovane età sembra però complicato pensare ad una cessione a buon mercato da parte dell'OL che non prenderebbe offerte inferiori alle 71 milioni di sterline.