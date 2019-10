BARCELLONA MESSI NEYMAR / Dal ritorno di Neymar al suo futuro al Barcellona: Lionel Messi affronta diversi temi in un'intervista a 'Metro 95.1'. La 'Pulce' conferma la trattativa per il rinnovo ma spiega il suo punto di vista: niente contratto a vita. "Ne abbiamo parlato qualche tempo fa, come è stato per Iniesta o altri giocatori.

Non voglio un contratto a vita perché non so come starò. Non voglio rimanere se non sto bene: voglio competere finché mi sento bene, poi ovviamente rimarrei qui per tutta la carriera".

Messi poi si sofferma su Neymar: "Un suo ritorno è difficile: è complicato che lasci il Psg e poi non ha lasciato bene il club. Ci sono soci e persone nel Barcellona che non vogliono torni. Dal punto di vista sportivo Neymar è uno dei migliori al mondo, ma è comprensibile tutto l'altro aspetto".