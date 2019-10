Serie A, 8a giornata: i giocatori diffidati

SERIE A 8A GIORNATA DIFFIDATI / Weekend in cui il campionato di Serie A riprende, dopo la pausa per le nazionali. In calendario l'ottava giornata, per tutte le squadre la necessità di prepararsi per ripartire al meglio e fare punti. Allenatori impegnati nella scelta delle formazioni da schierare, da tenere d'occhio la conta dei giocatori disponibili tra infortuni e squalifiche.

Serie A, 8a giornata: soltanto due i diffidati

Particolare attenzione anche al rischio diffidati, cioè legato a quei giocatori che potrebbero essere squalificati per la giornata successiva in caso di ammonizione.

Essendo ancora all'inizio della stagione, sono pochi i giocatori ad aver già raccolto un numero di ammonizioni tali da essere andati in diffida. Per il prossimo turno di campionato, sono soltanto due i calciatori a rischio 'giallo'. Si tratta di De Roon dell'Atalanta e di Hernani del Parma. Per entrambi, raggiunta già quota quattro ammonizioni. In caso di ulteriore cartellino giallo, dunque del quinto in totale, scatterebbe la squalifica. Vedremo se, rispettivamente contro Lazio e Genoa, i tecnici Gasperini e D'Aversa intenderanno rischiarli.