Calcio, giocatori squalificati: cosa significa

CALCIO SQUALIFICATI / Nel gioco del calcio, riveste una certa importanza l'aspetto disciplinare. Il calcio è sì uno sport di contatto e si possono commettere falli per fermare l'azione avversaria, ma i giocatori devono far attenzione a frenare la loro irruenza sul terreno di gioco. In caso di falli palesemente antisportivi o di interventi duri e violenti, viceversa, possono andare incontro ad ammonizioni ed espulsioni.

Calcio, definizione di giocatori squalificati

Condizionando in questo modo il rendimento proprio e della propria squadra non soltanto per quanto riguarda la partita in corso, ma anche per quanto riguarda le successive.

Una delle regole fondamentali nel calcio, infatti, per scoraggiare la commissione di falli, prevede che un giocatore che riceva un cartellino rosso e venga espulso, oltre ad essere allontanato dal campo e non concludere la partita in corso, riceva anche una giornata di squalifica da parte del Giudice Sportivo, non potendo disputare così nemmeno la gara successiva. Le giornate di squalifica, nei casi più gravi, possono essere anche due o più, a seconda del tipo di fallo commesso e del comportamento tenuto in campo dal giocatore, stando a quanto riportato dall'arbitro sul proprio referto al termine della partita. Si può essere squalificati anche senza aver ricevuto un'espulsione diretta, ma avendo cumulato un certo numero di cartellini gialli nel corso del torneo.