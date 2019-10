ATALANTA CHESLEA MALINOVSKYI / Il Chelsea stregato da Malinovskyi: il giovane talento ucraino dell'Atalanta ha conquistato i 'Blues' che ora, stando a quanto riferisce 'Sport Arena' sono pronti a far partire l'assalto, non appena il blocco del mercato sarà concluso. A parlare del 26enne ex Genk è Makelele, da poco entrato nello staff delle squadre giovanili del club inglese.

Il francese ha osservato Malinovskyi nelle ultime uscite con l'Ucraina e ha apprezzato il suo talento: "Parlerò con. Vedo un centrocampo-Malinovskyi. Lo seguo da due anni e ne ho già parlato agli scout del Chelsea. E' un giocatore molto intelligente, non sorprende che sia lui a guidare la Nazionale, è uno che fa la differenza. E' un centrocampista moderno, elegante - ha continuato-, è molto dotato, non è facile trovare un giocatore come lui".

CLICCA QUI per tutte le notizie di calciomercato