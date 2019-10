Serie A, 8a giornata: tutti gli squalificati

SERIE A 8A GIORNATA SQUALIFICATI / Riparte il campionato di Serie A, con l'ottava giornata. Il programma inizia con i tre anticipi del sabato: Lazio-Atalanta, Napoli-Verona e Juventus-Bologna. Le squadre scaldano i motori per ricominciare subito con il piede giusto, gli allenatori fanno la conta dei giocatori disponibili tra squalifiche, infortuni e diffide. Andiamo a vedere, dal punto di vista disciplinare, quali saranno i giocatori squalificati e che dunque non potranno scendere in campo nel corso dell'ottava giornata.

Serie A, squalificati 8a giornata: stangata per Genoa e Milan

Le squadre maggiormente condizionate dai provvedimenti del giudice sportivo, in questo turno, sono Genoa e Milan.

I rossoblu', nella gara contro il, dovranno rinunciare infatti per squalifica a ben tre giocatori. Si tratta di. I primi due sono stati espulsi (il secondo dalla panchina) nella gara contro il Milan; il terzo, già soggetto a diffida, sempre con i rossoneri, è stato ammonito e dunque a sua volta sarà squalificato. Anche i rossoneri hanno pagato dazio e contro ildovranno rinunciare a(anche lo spagnolo fu espulso dalla panchina). Altri squalificati per un turno saranno), Lucas) e).