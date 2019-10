CALCIOMERCATO REGGINA MASTOUR / Hachim Mastour, ex promessa del Milan, riparte dalla Lega Pro: come ufficializzato sui social dallo stesso giocatore, il classe 1998 si è legato alla Reggina. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

“Onorato di entrare a far parte di una grande squadra come la Reggina“, il messaggio del fantasista azzurro che non ha di certo rispettato le grandi aspettative di molti addetti ai lavori nelle ultime stagioni. Arrivato svincolato in amaranto, cercherà di risalire la china per ritagliarsi un posto tra i grandi.