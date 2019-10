p>CALCIOMERCATO NESTA GREGUCCI/ Intervistato in esclusiva ai microfoni di 'SerieBnews.com', Angelo, ex tecnico di diversi club, ha parlato della situazione di Alessandrodopo la partenza non ottimale sulla panchina del Frosinone: "Sarebbe un grave errore mandarlo via"... PER CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI!

Per le ultime notizie sul mercato---> clicca qui!