CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA HIGUAIN / Dopo essere stati ad un passo dal lasciare la Juventus in estate, ora Paulo Dybala e Gonzalo Higuain sono pronti a blindare il proprio legame con i colori bianconeri ancora per altri anni: secondo infatti quanto riportato da 'Sportmediaset', nei prossimi giorni potrebbero registrarsi passi in avanti in merito al rinnovo dei due attaccanti argentini.

Il Pipita è in scadenza di contratto nel 2021 e potrebbe prolungare di un anno in modo da permettere alla dirigenza della 'Vecchia Signora' di ammortizzare i costi del cartellino. Discorso diverso per Dybala, in scadenza nel 2022: la Juventus vorrebbe blindarlo proponendo il rinnovo fino al 2024 con un ritocco importante d'ingaggio e ha già avviato i contatti con l'entourage del giocatore. Attualmente il numero 10 guadagna circa 7,5 milioni di euro, ha rifiutato ingaggi stellari dalla Premier League (Manchester United e Tottenham) e Paratici potrebbe spingersi fino alla soglia dei 10 milioni per accontentare le sue richieste.