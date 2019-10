LIVERPOOL ALISSON SALAH / Buone notizie in casa Liverpool in vista del big match di domenica contro il Manchester United.

Come annunciato da Jurgen Klopp in conferenza stampa,sono infatti tornati ad allenarsi in gruppo dopo i rispettivi infortuni. Il portiere potrebbe ritrovare subito il posto da titolare, mentre l'attaccante egiziano sarà valutato nei prossimi allenamenti onde evitare complicazioni. Infine, ancheè recuperato e arruolabile per la trasferta dell'Old Trafford. I 'Red Devils' sono avvertiti.