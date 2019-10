CALCIOMERCATO INTER CHOUPO MOTING / A gennaio l'Inter cercherà di regalare a Conte un mediano (Matic appare in pole) e forse una valida alternativa a Lukaku. A tal proposito si fanno da tempo diversi nomi: dal francese Giroud in forza al Chelsea, forse il preferito, a Petagna della Spal passando per Lasagna dell'Udinese fino al russo Dzyuba dello Zenit.

Per il ruolo di vice del bomber belga, comunque, non si può escludere che la dirigenza nerazzurra possa 'guardare' in casa del, col quale l'estate scorsa ha concluso l'operazione Icardi con la formula del prestito più diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Il calciatore dei parigini che potrebbe interessareè quello di, 30enne camerunese (ma nato in Germania) tutt'altro che intoccabile per il tecnico Tuchel e obiettivo delnella scorsa finestra di calciomercato. I rapporti tra la dirigenza interista e il ds dei transalpinisono più che ottimi, anche per questo motivo l'affare Mouting (peraltro in scadenza a giugno 2020, con stipendio netto di 3,8 milioni) potrebbe andare in porto a condizioni economiche favorevoli.