p>INTER SENSI INFORTUNIO CENTROCAMPO / Piove sul bagnato in casa Inter: dopo gli infortuni rimediati durante la sosta delle nazionali da Antonio Conte perde nuovamente Stefano Sensi dopo il piccolo problema accusato durante il primo tempo dell'ultima sfida di campionato contro la. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Il centrocampista nerazzurro ha rimediato un risentimento del muscolo psoas e salterà sicuramente le sfide contro Sassuolo e il Borussia Dortmund, difficile vederlo in campo tra 8 giorni contro il Parma. Un'assenza sicuramente importante e pesante per Conte che dovrà fare a meno della sorpresa di questo avvio di stagione.

E allora a chi toccherà scendere in campo al fianco degli inamovibili Brozovic e Barella? E' chiaro che Conte chiederà ai due di stringere i denti, ai loro fianchi è ballotaggio a due tra Gagliardini e Vecino: il centrocampista uruguaiano è apparso sicuramente più confuso nelle ultime uscite rispetto all'ex Atalanta ma potrebbe essere scelto da Conte per la sua esperienza in vista della partita di Champions League contro i tedeschi. Contro il Sassuolo potrebbe così toccare a Gagliardini. Difficile ad oggi pensare ad un impiego di Borja Valero, finora mai utilizzato in stagione.