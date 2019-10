INTER POLITANO CONTE / "La stagione è iniziata bene. Abbiamo un nuovo allenatore e un nuovo sistema di gioco, quindi bisogna ambientarsi un po'. Fortunatamente i risultati sono dalla nostra parte e dobbiamo continuare cosi". Intervistato ai microfoni di 'DAZN', Matteo Politano ha fatto un bilancio della prima parte di stagione della nuova Inter di Conte.

Sul nuovo modulo: "Nella passata stagione partivo spesso titolare, quest'anno meno: il sistema di gioco risalta meno le mie caratteristiche, perché non parto largo per poi andare a chiudere il campo ma gioco punta. Per questo devo essere bravo a farmi trovare pronto quando il mister mi chiama in causa".

Il rapporto con il nuovo allenatore nerazzurro è comunque ottimo: "Il mister è bravo a far sentire tutti importanti e allo stesso livello: dipende da noi se giochiamo. Con lui ho un bel rapporto, è diretto e ti dice le cose come stanno: abbiamo un bel rapporto e dobbiamo continuare a costruire".