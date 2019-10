p>BARCELLONA REAL MADRID CLASICO / Dopo il comunicato ufficiale che ha sancito il rinvio di Barcellona-Real Madrid, match che si sarebbe dovuto giocare al Camp Nou sabato 26 ottobre, sui siti dei due club spagnoli è stato diramato un comunicato da parte di entrambe le dirigenze. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Il desiderio del Barça era quello di giocare il Clásico al Camp Nou il 26 ottobre, nella data e nell'ora concordate in precedenza, fiducioso nell'atteggiamento civico e pacifico dei suoi membri. Vista la decisione del Comitato di rinviare la partita per "circostanze eccezionali", i blaugrana ha proposto come data quella del 18 dicembre.

Scelta ribadita anche dal comunicato apparso sul sito del Real Madrid: ''Prima della decisione del Comitato federale di rinviare la partita che si sarebbe dovuta disputare sabato 26 ottobre tra Barcellona e Real Madrid, che stabilisce che spetti ai club concordare una nuova data per lo svolgimento della stessa, il Real Madrid annuncia che la data proposta da entrambi i club è quella del 18 dicembre".