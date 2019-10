p>CALCIOMERCATO FIORENTINA CHIESA DE ROSSI IBRA / Durante la conferenza stampa che ha ufficializzato il rinnovo in casa Fiorentina di Lorenzo Venuti, il direttore sportivo Danieleha fatto il punto sulle principali trattative di mercato in casa viola. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

I prossimi rinnovi: ''Sottil e Ranieri? Sì, c’è l’intenzione, a breve, ci metteremo a parlare e vogliamo allungare anche i loro contratti”.

Il futuro di Chiesa: ''Ci sarà tempo per parlare di futuro. Io spero che lui voglia diventare una bandiera della Fiorentina. Spero lo voglia anche lui, vedremo se è così o no. Io adesso non posso dire il contrario. Dobbiamo capire le sue intenzioni. E’ giusto che sia così. Inutile dire sensazioni o cos’altro. Le cose si fanno in due”.

Le suggestioni De Rossi e Ibra: ''Ormai non sono cose fattibili. Sono due grandissimi campioni, ma nessuno dei due rientra più nella nostra testa”.

Il retroscena su Balotelli: ''E’ forte, come tutti i calciatori forti l’interesse c’è stato. Ma è del Brescia, e gioca a Brescia”.