CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER RAKITIC / Non sarà al Manchester United il futuro di Ivan Rakitic. Stando al 'Daily Mail' la famiglia del campione croato ai margini del Barcellona non ha alcuna intenzione di trasferirsi in Inghilterra, nello specifico a Manchester. L'uscita di scena dei 'Red Devils' dalla corsa al cartellino del classe '88 è una grande notizia per Juventus e Inter.