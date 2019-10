p>INTER SENSI INFORTUNIO / Dopo, Antonioperde nuovamente Stefano: sembrava tutto fatto per il ritorno del centrocampista dell', uscito nel primo tempo della gara contro laa causa di un'elongazione dell'adduttore, ma ora il tecnico nerazzurro deve fare i conti con l'ennesimo infortunio. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Come comunicato dal club, l'ex Sassuolo ha accusato un piccolo fastidio alla coscia destra durante l'allenamento di ieri e gli esami a cui si è sottoposto hanno evidenziato un risentimento del muscolo psoas. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, salterà sicuramente la sfida contro la sua ex squadra. Conte spera di recuperarlo per la delicata sfida contro il Borussia Dortmund.