Alla vigilia di Napoli-Verona, Carlo Ancelotti ha toccato anche il delicato argomento Insigne due giorni dopo l'incontro a Castel Volturno: "Lorenzo ha fatto un ottimo inizio di stagione, poi ha avuto un attimo di sbandamento che gli ho fatto notare. Per noi è importante, quando è allegro e felice dà il meglio di sé, però quando è ombroso non riesce a tirare fuori tutte le sue qualità. Con un gesto forte come la tribuna di Genk ho voluto rimarcarlo, ma ora sta bene. Non si era allenato a dovere, si è comportato male e io ho l'ho punito.

Ora la situazione è rientrata e farà bene in questo ciclo di gare". Successivamente il tecnico azzurro ha risposto in merito al futuro di Callejon e Dries, entrambi in scadenza a giugno e ieri 'attaccati' da De Laurentiis : "La questione rinnovi è una cosa nella quale non voglio entrare. Il rendimento dei due è stato certamente ottimo e quindi il discorso non ha inciso. La società ha fatto un'offerta, c'è dunque la volontà di tenerli. Poi starà ai giocatori valutare e prendere la decisione appropriata per loro".