JUVENTUS ZIDANE POGBA / Non poteva che essere Paul Pogba e l'incontro avvenuto nei giorni scorsi in Qatar il tema centrale della conferenza stampa di Zinedine Zidane alla vigilia della gara tra Real Madrid e Maiorca, oltre al rinvio del Clasico della prossima settimana.

L'allenatore riduce il faccia a faccia con il centrocampista del Manchester United, obiettivo mai nascosto del Real Madrid, a "pura casualità, ero lì per l'intelligenza artificiale, il futuro del calcio" e sul mercato di gennaio aggiunge anche: "Non riesco a pensare a quale rinforzo ci sarà o no in inverno, l'importante è domani contro il Maiorca". Sugli eventuali rinforzi nel mercato di riparazione poiaggiunge anche: "Decideremo in inverno, ci sono molti feriti ma domani undici giocatori che giocano ci sono".

